Менше сексу

У США було проведено дослідження: школярів 9 – 12 класів опитували про сексуальне життя, збір даних вівся з 1991 по 2015 рік.

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Ось які закономірності вдалося виявити:

Сучасні американські школярі не такі відкриті сексуальному досвіду: у 1991 році 54% учнів уже мали хоча б один статевий акт, у 2015 році ця цифра знизилася до 41%.

Рання сексуальна активність більше не в моді: в 1991 перший статевий контакт до 13 років стався у 10,2% школярів, до 2015 цей відсоток зменшився до 3,9%.

Повільне життя

"Стратегія швидкого життя" була характерна для 20 століття: тривалість життя була коротшою, а робота вимагала великих зусиль, тому діти росли відносно швидко без особливого нагляду батьків.

Згідно з іншим дослідженням підлітки сьогодні більше полюбляють сидіти вдома, а не ходити на побачення. Також вони уникають вживання алкоголю та частіше проводять час у соціальних мережах. Для таких висновків психологи проаналізували відповіді 8,3 мільйона підлітків у період із 1976 по 2016 рік.

На початку 2010 року учні 12 класу гуляли рідше, ніж восьмикласники у 1990 роках, і ходили на побачення приблизно так само часто, як десятикласники на початку 1990 років. Також вони пізніше вживали алкоголь і рідше займалися сексом: близько 54% старшокласників у 1991 році заявили, що займалися сексом, тоді як на початку 2010 років це робили 41%.

Оскільки висновки дослідження ґрунтуються на відповідях особистого опитування, його результати не можна застосувати до всього покоління Z, але вони яскраво свідчать про загальні зміни у житті суспільства.