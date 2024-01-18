Меньше секса

В США были проведены исследования: школьников 9 – 12 классов опрашивали о сексуальной жизни, сбор данных велся с 1991 по 2015 год.

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Вот какие закономерности удалось выявить:

Современные американские школьники не так открыты сексуальному опыту: в 1991 году 54% учеников уже имели хотя бы один половой акт, в 2015 году эта цифра снизилась до 41%.

Ранняя сексуальная активность больше не в моде: в 1991 году первый половой контакт к 13 годам произошел у 10,2% школьников, к 2015 году этот процент уменьшился до 3,9%.

Медленная жизнь

"Стратегия быстрой жизни" была характерна для 20 века: продолжительность жизни была короче, а работа требовала больших усилий, поэтому дети росли относительно быстро без особого присмотра родителей.

Согласно другим исследованиям подростки сегодня больше любят сидеть дома, а не ходить на свидание. Также они избегают употребления алкоголя и чаще проводят время в социальных сетях. Для таких выводов психологи проанализировали ответы 8,3 миллионов подростков в период с 1976 по 2016 год.

В начале 2010 года учащиеся 12 класса гуляли реже, чем восьмиклассники в 1990 годах, и ходили на свидание примерно так же часто, как десятиклассники в начале 1990 года. Также они позже употребляли алкоголь и реже занимались сексом: около 54% старшеклассников в 1991 году заявили, что занимались сексом, тогда как в начале 2010 это делали 41%.

Поскольку выводы исследования основываются на ответах личного опроса, его результаты нельзя применить ко всему поколению Z, но они ярко свидетельствуют об общих изменениях в жизни общества.