В цю категорію входять і наші статеві органи. Історії з підлітковості, недостовірні дослідження та коментарі горе-експертів породили чимало міфів про їхній “ідеальний” розмір та форму, пише 24 Канал. Однак факт лише один: досконалості в цьому питанні не існує. Ба більше – розмір та ширина аж ніяк не впливають на задоволення від сексу.

До теми Вагінальна сухість: чому виникає та як її побороти

Приміром, вагіни відрізняються за формою, кольором і розміром. Однак це не означає, що якийсь пеніс може бути занадто великим або занадто маленьким для конкретної жінки. А якби це і було так, то тампони продавалися б за розмірами, а не за кількістю виділень.

Та й дослідження, в якому брали участь 657 жінок, продемонстрували, що не існує поняття "нормальна піхва", стандартних розмірів і форм, до яких потрібно прагнути. Тож набагато важливіше здоров'я статевих органів, ніж їх зовнішній вигляд.

Однак для багатьох цього твердження недостатньо. Й щоб розвіяти застарілі упередження, ділимося кількома фактами ат порадами, які дійсно мають сенс.

Факт 1. Піхва підлаштовується під розмір члена

Вагіна складається з еластичної тканини, яка підтримується горизонтальними м'язами тазового дна. Ця тканина може розтягуватися і повертатися до звичного розміру. М'язи тазового дна скорочуються і розслабляються залежно від того, наскільки збуджена жінка. Тобто, якщо під час сексу з проникненням піхва відчувається занадто вузькою, це означає, що жінка не збуджена настільки, щоб м'язи тазового дна розслабилися.

Завдяки еластичності піхва підлаштовується під пеніс. Припустимо, жінка займається сексом з чоловіком, який має великий член. Якщо вона збуджена, м'язи розслабляються, виділяється вагінальне мастило, це означає, що проникнення не викликає болю або дискомфорту. Але іноді природного зволоження може бракувати й у цьому випадку отримати задоволення від сексу буде дуже складно. Щоб цього уникнути можна використовувати лубрикант.

Іноді потрібен час, щоб вагіна підлаштувалася під розмір члена, але в будь-якому випадку після сексу вона повертається до звичного стану. Це означає, що якщо потім у жінки буде партнер з меншим пенісом, ніж в попереднього, він нікуди не провалиться. З новим партнером піхва так само розтягнеться до потрібного розміру.

Факт 2. Розмір члена не впливає на якість сексу

Розмір, довжина і ширина члена не впливають на сексуальне задоволення жінок. Простіше кажучи, партнерка може насолоджуватися сексом і відчувати оргазм, незалежно від того, який пеніс у чоловіка. До такого висновку дійшли сексологи Вільям Мастерс і Вірджинія Джонсон майже 60 років тому.

Водночас розмір пеніса може вплинути на самооцінку. Так, якщо чоловік переживає, що не зможе задовольнити свою партнерку, у нього може зникнути ерекція. Це називається синдромом тривожного очікування сексуальної невдачі та виправляється за допомогою роботи з психологом або сексологом.

Однак, якщо часу на довгу терапію немає, можна спробувати різноманітні пози, що посилять задоволення.

Ноги на плечах. Це модифікована версія місіонерської пози. Саме з неї і розпочинається увесь процес. Однак, як тільки чоловік проникне всередину, жінка повинна перемістити ноги на плечі партнера. Новий кут призведе до набагато глибших відчуттів. Однак, експериментуючи, важливо використовувати лубрикант.

Це модифікована версія місіонерської пози. Саме з неї і розпочинається увесь процес. Однак, як тільки чоловік проникне всередину, жінка повинна перемістити ноги на плечі партнера. Новий кут призведе до набагато глибших відчуттів. Однак, експериментуючи, важливо використовувати лубрикант. Навколішки. Ця поза, яка використовується багатьма парами, полягає в тому, що жінка стоїть в колінно-ліктьовій позі, а чоловік – проникає зверху. Для балансу він тримається за талію чи плечі партнерки. Стегна, які стиснула партнерка, роблять проникнення більш відчутним. Тож це чудовий варіант, щоб посилити чуттєвість.

Ця поза, яка використовується багатьма парами, полягає в тому, що жінка стоїть в колінно-ліктьовій позі, а чоловік – проникає зверху. Для балансу він тримається за талію чи плечі партнерки. Стегна, які стиснула партнерка, роблять проникнення більш відчутним. Тож це чудовий варіант, щоб посилити чуттєвість. На кріслі. Позу найкраще повторювати на стільці з високою спинкою. Чоловік повинен сісти, злегка розставивши ноги, а жінка – “осідлати” партнера.

Це лише кілька ідей, які можуть пришвидшити настання кульмінації. Однак не варто зациклюватися лише на них. Зимові ночі довгі, тож можна підшукати найкращий варіант для себе.

Факт 3. Все індивідуально

Середня довжина піхви становить близько 8 сантиметрів, середній розмір ерегованого члена – 12 – 15 сантиметрів. Одній жінці з піхвою 9 сантиметрів може сподобатися секс з чоловіком, у якого пеніс 11 сантиметрів, а іншій жінці з такими ж параметрами – ні. Все індивідуально і скоріш за все не повʼязано з розміром члена, бо хороший секс – це рідко про розмір, а про почуття, емоції й вподобання.

Якщо жінка вірить в астрологію й вважає, що відносини зі Тельцями не принесуть їй щастя, то справа не в тому, хто цей чоловік за знаком зодіаку, а в тому, як жінка ставиться до цього. Так і з розміром члена. Якщо жінка впевнена, що її може задовольнити тільки член більший ніж 18 сантиметрів, то це виключно сприйняття конкретної жінки.

Але частіше за все нереалістичні стандарти стають причиною занепокоєння для самих чоловіків – 45% опитаних незадоволені розміром свого пеніса і хотіли б, щоб він був більшим. Хоча насправді 95% із них потрапляють у середній розмірний діапазон. При цьому лише 15% жінок незадоволені розміром пеніса свого партнера.

При цьому зауважимо: аномально маленькі пеніси зустрічаються, їх називають мікропенісами, але дуже рідко: лише 0,6% чоловіків у світі. Мікропеніс зазвичай виявляють ще в дитинстві. А виправити цю проблему в переважній більшості допомагає гормональне лікування.

Отже, величезні вагіни та крихітні пеніси – це стереотипи, які породжують погані жарти та комплекси, а не реальна перешкода до хорошого сексу. Такі упередження виникають через перегляд порно та помилкове прирівняння розміру пеніса до фізичної та сексуальної сили чоловіка. Тому не будьте упередженими до тіл інших людей, тим паче якщо розмір немає ніякого значення.