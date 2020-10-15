Загалом за дев'ять останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад сім тисяч працівників. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, з чим це пов'язано.

Про це Віталій Кличко повідомив на брифінгу, пише 24 канал.

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За його словами, близько з половини працівників, які вирішили звільнитися, – це технічні робітники, а не медики.

На жаль, є і відтік медичних кадрів, навіть в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників,

– сказав мер Києва.

Він зазначив, є різні причини звільнення медиків. Одна з вагомих причин – це пандемія коронавірусу.

"Є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. На сьогодні вакансій майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень", – додав він.

Кличко також нагадав, що вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували у 2017 році.

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 445 мешканців Києва. Загалом, станом на 15 жовтня у місті зареєстрували 28 957 хворих на коронавірус. від учора помер ще 21 мешканець столиці. Загалом внаслідок коронавірусу у Києві померли 535 людей. Всього коронавірус подолали 10 286 мешканців міста.



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