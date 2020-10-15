З початку року з медзакладів Києва звільнилися понад сім тисяч працівників
Загалом за дев'ять останніх місяців зі столичних медзакладів звільнились понад сім тисяч працівників. Мер Києва Віталій Кличко пояснив, з чим це пов'язано.
Про це Віталій Кличко повідомив на брифінгу, пише 24 канал.
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За його словами, близько з половини працівників, які вирішили звільнитися, – це технічні робітники, а не медики.
На жаль, є і відтік медичних кадрів, навіть в умовах постійних зусиль міста для поліпшення умов роботи медпрацівників,
– сказав мер Києва.
Він зазначив, є різні причини звільнення медиків. Одна з вагомих причин – це пандемія коронавірусу.
"Є й інші причини немалої кількості вільних вакансій у столичних медзакладах. На сьогодні вакансій майже 7,5 тисяч. Зокрема, й через те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень", – додав він.
Кличко також нагадав, що вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували у 2017 році.
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