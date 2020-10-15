В целом за девять последних месяцев из столичных медучреждений уволились более семи тысяч сотрудников. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, с чем это связано.

Об этом Виталий Кличко сообщил на брифинге, пишет 24 канал.

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По его словам, около половины работников, решивших уволиться, – это технические работники, а не медики.

К сожалению, есть и отток медицинских кадров, даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников,

– сказал мэр Киева.

Он отметил, есть разные причины увольнения медиков. Одна из весомых причин – это пандемия коронавируса.

"Есть и другие причины немалого количества свободных вакансий в столичных медучреждениях. На сегодня вакансий почти 7500. В частности, и потому, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказу, после обучения не идут работать в коммунальные больницы", – добавил он.

Кличко также напомнил, что требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в 445 жителей Киева. Всего, по состоянию на 15 октября в городе зарегистрировали 28 957 больных коронавирусом. Со вчерашнего дня умер еще 21 житель столицы. Всего в результате коронавируса в Киеве умерли 535 человек. В целом коронавирус преодолели 10 286 жителей города.

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