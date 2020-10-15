С начала года из медучреждений Киева уволились более семи тысяч сотрудников
В целом за девять последних месяцев из столичных медучреждений уволились более семи тысяч сотрудников. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, с чем это связано.
Об этом Виталий Кличко сообщил на брифинге, пишет 24 канал.
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По его словам, около половины работников, решивших уволиться, – это технические работники, а не медики.
К сожалению, есть и отток медицинских кадров, даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников,
– сказал мэр Киева.
Он отметил, есть разные причины увольнения медиков. Одна из весомых причин – это пандемия коронавируса.
"Есть и другие причины немалого количества свободных вакансий в столичных медучреждениях. На сегодня вакансий почти 7500. В частности, и потому, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказу, после обучения не идут работать в коммунальные больницы", – добавил он.
Кличко также напомнил, что требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году.
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