В Черновцах зафиксировали случай одновременного инфицирования гриппом и коронавирусом, что является смертельно опасным.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию "Новое время".

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Так, в Черновцах уже был случай, когда пациент одновременно заразился коронавирусом и гриппом.

У нас были случаи такой инфекции в Черновцах, когда наложился грипп и коронавирусная болезнь, и стремительное развитие болезни с летальным исходом. Сказать, чего ожидать от этого сезона, сейчас сложно. Мы напряженно думаем и анализируем, будет ли у нас сочетание этих болезней или нет,

- сообщил Ляшко.

Для уменьшения рисков Минздрав призывает украинцев к вакцинации против гриппа. Чтобы уменьшить риски, украинцев планируют вакцинировать от гриппа.

"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа, для того, чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетание нескольких инфекций в одном человеке", - добавил заместитель министра здравоохранения.

Заметим, что в украинских аптеках уже в начале октября завезли первую партию вакцин против вируса гриппа. Она прошла лабораторный контроль и доступна в продаже.



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