В Луцке протестуют против обустройства блока для больных COVID-19 в роддоме
Работники роддома протестуют возле помещения Луцкого городского совета сегодня, 15 октября. Медики выступили против того, чтобы в Луцком клиническом роддоме обустраивали корпус для приема больных коронавирусной инфекцией.
На месте присутствуют около пол сотни работников местного роддома (которые, к слову, после ночных смен или же в отпусках), информирует "Суспільне". Медики требуют у городских властей объяснений, относительно дальнейшей судьбы медучреждения.
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Напомним, в городском совете с 9:00 продолжается бюджетная комиссия, во время которой депутаты обсуждали также вопросы перепрофилирования роддома в Луцке.
Впоследствии работники роддома перекрыли дорогу возле Луцксовет, они непрерывно ходят по пешеходному переходу. С собой на митинг протестующие взяли плакаты с лозунгами и призывами не размещать больных коронавирусом в роддоме.
Заведующий отделением детской реанимации Виталий Богданович рассказал Информационному агентству ВолиньPost, что врачи и работники медучреждения категорически против того, чтобы в Луцком клиническом роддоме обустраивали корпус для приема больных коронавирусом.
Мы собрались, чтобы городской совет нас услышал. Решение сделать "ковидный" корпус на базе акушерского отделения роддома является не очень неверным,
– заявил Виталий Богданович.
Медики пояснили, что если пациентов из акушерского корпуса переведут в гинекологическое отделение и сделают там родзалы, то расстояние между ними – 20 метров.
Это совместная канализация, пищеблок, тот же самый воздух...Первый этаж и так переоборудовали для приема больных коронавирусом беременных со всей Волыни,
– добавил он.