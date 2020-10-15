Работники роддома протестуют возле помещения Луцкого городского совета сегодня, 15 октября. Медики выступили против того, чтобы в Луцком клиническом роддоме обустраивали корпус для приема больных коронавирусной инфекцией.

На месте присутствуют около пол сотни работников местного роддома (которые, к слову, после ночных смен или же в отпусках), информирует "Суспільне". Медики требуют у городских властей объяснений, относительно дальнейшей судьбы медучреждения.

Читайте также Коронавирус в Киеве: Александровская больница почти полностью заполнена

Напомним, в городском совете с 9:00 продолжается бюджетная комиссия, во время которой депутаты обсуждали также вопросы перепрофилирования роддома в Луцке.

Впоследствии работники роддома перекрыли дорогу возле Луцксовет, они непрерывно ходят по пешеходному переходу. С собой на митинг протестующие взяли плакаты с лозунгами и призывами не размещать больных коронавирусом в роддоме.

Заведующий отделением детской реанимации Виталий Богданович рассказал Информационному агентству ВолиньPost, что врачи и работники медучреждения категорически против того, чтобы в Луцком клиническом роддоме обустраивали корпус для приема больных коронавирусом.

Мы собрались, чтобы городской совет нас услышал. Решение сделать "ковидный" корпус на базе акушерского отделения роддома является не очень неверным,

– заявил Виталий Богданович.

Медики пояснили, что если пациентов из акушерского корпуса переведут в гинекологическое отделение и сделают там родзалы, то расстояние между ними – 20 метров.

Это совместная канализация, пищеблок, тот же самый воздух...Первый этаж и так переоборудовали для приема больных коронавирусом беременных со всей Волыни,

– добавил он.