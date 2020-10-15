Працівники пологового будинку протестують біля приміщення Луцької міської ради сьогодні, 15 жовтня. Медики виступили проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих на коронавірусну інфекцію.

На місці присутні близько пів сотні працівників місцевого пологового будинку (які, до слова, після нічних змін або ж у відпустках), інформує "Суспільне". Медики вимагають у міської влади пояснень, щодо подальшої долі медзакладу.

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Нагадаємо, у міській раді з 9:00 триває бюджетна комісія, під час якої депутати обговорювали також питання перепрофілювання пологового будинку у Луцьку.

Згодом працівники пологового будинку перекрили дорогу біля Луцькради, вони безперервно ходять пішохідним переходом. Із собою на мітинг протестувальники взяли плакати із гаслами та закликами не розміщувати недужих на коронавірус в пологовому будинку.

Завідувач відділення дитячої реанімації Віталій Богданович розповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що лікарі та працівники медзакладу категорично проти того, аби у Луцькому клінічному пологовому будинку облаштовували корпус для прийому хворих на коронавірус.

Ми зібралися, аби міська рада нас почула. Рішення зробити "ковідний" корпус на базі акушерського відділення пологового будинку є не дуже невірним,

– заявив Віталій Богданович.

Медики пояснили, що якщо пацієнтів з акушерського корпусу переведуть у гінекологічне відділення і зроблять там родзали, то відстань між ними – 20 метрів.

Це спільна каналізація, харчоблок, теж саме повітря...Перший поверх і так переоблаштували для прийому хворих на коронавірус вагітних зі всієї Волині,

– додав він.