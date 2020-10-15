У Чернівцях зафіксували випадок одночасного інфікування грипом та коронавірусом, що є смертельно небезпечним.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Новое время".

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Так, у Чернівцях вже був випадок, коли пацієнт одночасно заразився коронавірусом та грипом.

У нас були випадки такої інфекції в Чернівцях, коли наклався грип та коронавірусна недуга, і стрімкий розвиток хвороби з летальним результатом. Сказати, чого очікувати від цього сезону, зараз складно. Ми напружено думаємо і аналізуємо, чи буде у нас поєднання цих хвороб чи ні,

– повідомив Ляшко.

Для зменшення ризиків МОЗ закликає українців до вакцинування проти грипу. Аби зменшити ризики, українців планують вакцинувати від грипу.

"Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу, для того, щоб запобігти формуванню суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій в одній людині", - додав заступник міністра охорони здоров'я.

Зауважимо, що в українських аптеках вже на початку жовтня завезли першу партію вакцин проти вірусу грипу. Вона пройшла лабораторний контроль та доступна у продажу.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал