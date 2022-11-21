Крім того дослідження показало, що жінки, які зраджують, з більшою ймовірністю почуваються щасливішими, мають кращу самооцінку самооцінки та більше задоволенні життям.

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Нове дослідження стосунків

У дослідженні взяли участь 12 тисяч осіб. Вчені протягом 12 років спостерігали за динамікою розвитку сімейних відносин, щоб вивчити рівень благополуччя пар та його вплив на вірність. Інформація збиралася за допомогою щорічного тестування та спостереження за відносинами учасників.

Керівниця дослідження, професорка Ольга Ставрова, припустила, що причиною жіночої невірності є низька задоволеність довготривалими стосунками.

А покращення добробуту внаслідок інтрижки, ймовірно, було пов’язано з тим, що особисті потреби були задоволені, а також, можливо, в результаті того, що це стало "тривожним дзвінком" для їхніх партнерів, які потім зробили "позитивні зміни у поведінці",

– зазначила Ставрова.

Жінкам подобається зраджувати

Загалом дослідження показало, що погіршення стосунків призводить до зради. Невірні чоловіки після цього частіше відчувають почуття провини і страждають. А жінки переважно не мають докорів сумління, а навпаки, задоволені, впевнені та щасливі.

Попри результати нового дослідження, науковці наголошують, що романи все ще залишаються проблематичними та можуть завдати великої шкоди чоловікам, жінкам, та їхнім родинам.