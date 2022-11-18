Всі ці відчуття досить суб'єктивні і важко піддаються виміру. Тому не так просто однозначно визначити, що викликає втому та як з нею боротися.

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Чому з'являється підвищена стомлюваність

Найпоширенішими причинами вважаються:

шкідливі звички – надмірне вживання алкоголю, незбалансоване харчування та сидячий спосіб життя;

різні захворювання, наприклад хвороби серця та легень, рак, аутоімунні захворювання;

порушення сну;

прийом деяких препаратів, зокрема антигістамінних та засобів від тиску;

дефіцити вітамінів та мінералів, особливо заліза, вітамінів D та B12;

гормональні порушення та проблеми з вагою.

Як подолати хронічну втому

Але, якщо підвищена стомлюваність не викликана захворюванням або прийомом препаратів, буде корисно змінити спосіб життя.

Дотримуватися здорового та збалансованого харчування, щоб уникати дефіцитів необхідних мікроелементів.

Відновити режим сну та відпочинку. В ідеалі лягати спати і вставати в один і той самий час. При цьому тривалість сну може бути різною. Не потрібно спати рівно вісім годин, краще знайти свій комфортний час.

Не вживати тютюн та алкоголь.

Регулярно знімати стрес. Для цього підійдуть йога, медитації, бесіди із психологом, помірні фізичні вправи чи будь-які інші комфортні практики.

Підтримувати здорову вагу та займатися спортом.