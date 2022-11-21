Кроме того, исследование показало, что изменяющие женщины с большей вероятностью чувствуют себя счастливее, имеют лучшую самооценку самооценки и больше удовлетворения жизнью.

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Новое исследование отношений

В исследовании приняли участие 12 тысяч человек. Ученые в течение 12 лет наблюдали динамику развития семейных отношений, чтобы изучить уровень благополучия пар и его влияние на верность. Информация собиралась посредством ежегодного тестирования и наблюдения за отношениями участников.

Руководитель исследования, профессор Ольга Ставрова, предположила, что причиной женской неверности является низкая удовлетворенность долговременными отношениями.

А улучшение благосостояния в результате интрижки, вероятно, было связано с тем, что личные потребности были удовлетворены, а также, возможно, в результате того, что это стало "тревожным звонком" для их партнеров, которые затем произвели "положительные изменения в поведении". ,

– отметила Ставрова.

Женщинам нравится изменять

В целом исследование показало, что ухудшение отношений приводит к измене. Неверные мужчины после этого чаще испытывают чувство вины и страдают. А женщины преимущественно не имеют угрызений совести, а наоборот, довольны, уверены и счастливы.

Несмотря на результаты нового исследования, ученые отмечают, что романы все еще остаются проблематичными и могут нанести большой вред мужчинам, женщинам и их семьям.