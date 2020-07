Сашимі (японська страва з сирої риби) порівняно часто стає джерелом паразитів. Новий випадок такого зараження, можна назвати незвичайним.

В The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene японські вчені описали клінічний випадок 25-річної дівчини. Яка звернулася в Міжнародну лікарню ім. св. Люка (St. Luke's International Hospital) в Токіо за медичною допомогою з приводу болю в горлі з правого боку протягом п'яти днів.

Хробак у горлі

Розпитавши пацієнтку, лікарі дізналися, що п'ять днів тому вона їла сашимі. Лікарі не виявили у дівчини інших застудних симптомів. Але при огляді знайшли в її правій піднебінній мигдалині "чорного рухомого хробака". Він був довжиною 38 міліметрів і діаметром 1 міліметр.



Хробака дістали з мигдалини / Фото: The American Society of Tropical Medicine and Hygiene

Проведення аналізів підтвердила, що це рідкісний морський круглий хробак Pseudoterranova azarasi. Це була личинка на четвертій стадії розвитку.

Знайдений черв'як належати до сімейства Anisakidae. Зазвичай прояви хвороб, які викликають ці черв'яки, пов'язані з ураженням шлунково-кишкового тракту. Описаний вченими новий випадок можна назвати нетиповим.

Вчені підкреслюють, що популярність сашимі і суші в усьому світі зростає, паралельно продовжує збільшуватися поширеність пов'язаних з ними паразитарних заражень.