Сашими (японское блюдо из сырой рыбы) сравнительно часто становится источником паразитов. Новый случай такого заражения, можно назвать необычным.

В The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene японские ученые описали клинический случай 25-летней девушки. Которая обратилась в Международную больницу им. св. Люка (St. Luke's International Hospital) в Токио за медицинской помощью по поводу боли в горле с правой стороны в течение пяти дней.

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Червь в горле

Расспросив пациентку, врачи узнали, что пять дней назад она ела сашими. Врачи не обнаружили у девушки других простудных симптомов. Но при осмотре нашли в ее правой небной миндалине "черного подвижного червя". Он был длиной 38 миллиметров и диаметром 1 миллиметр.



Червя достали из миндалины / Фото: The American Society of Tropical Medicine and Hygiene

Проведение анализов подтвердило, что это редкий морской круглый червь Pseudoterranova azarasi. Это была личинка на четвертой стадии развития.

Найденный червь принадлежать к семейству Anisakidae. Обычно проявления болезней, которые вызывают эти черви, связаны с поражением желудочно-кишечного тракта. Описанный учеными новый случай можно назвать нетипичным.

Ученые подчеркивают, что популярность сашими и суши во всем мире растет, параллельно продолжает увеличиваться распространенность связанных с ними паразитарных заражений.