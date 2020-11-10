Фінальна фаза клінічних випробувань китайської вакцини CoronaVac ведеться в семи штатах Бразилії. Органи охорони здоров'я країни тимчасово зупинили дослідження, пославшись на "серйозний несприятливий ефект", який може означати важку хворобу або смерть добровольця.

Повідомлення про деякі серйозні побічні ефекти з'явилися в кінці жовтня, подробиці події не розголошуються, видання Globo повідомило про смерть добровольця.

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Раніше компанія Anvisa схвалила імпорт 6 мільйонів доз вакцини CoronoVac, проте президент Бразилії Жаїр Болсонару (Jair Bolsonaro) пообіцяв громадянам, що з них не будуть робити "піддослідних кроликів" і прищеплювати невипробуваним препаратом.

Інцидент з вакциною в Бразилії

Відзначимо, що це вже не перший інцидент, пов'язаний з клінічними випробуваннями вакцин від коронавірусу в Бразилії. 21 жовтня стало відомо про смерть одного з добровольців в ході III фази препарату, створеного фахівцями Оксфордського університету і фармкомпанії AstraZeneca.

За даними бразильських ЗМІ, 28-річний лікар, який брав участь в клінічних випробувань вакцини як доброволець, помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Нібито він працював з інфікованими пацієнтами та заразився від них. Виробники не виявили проблем з безпекою препарату, випробування тривають.