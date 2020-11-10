Финальная фаза клинических испытаний китайской вакцины CoronaVac ведется в семи штатах Бразилии. Органы здравоохранения страны временно остановили исследования, сославшись на "серьезный неблагоприятный эффект", который может означать тяжелую болезнь или смерть добровольцев.

Сообщение о некоторых серьезных побочных эффектах появились в конце октября, подробности происшествия не разглашаются, издание Globo сообщило о смерти добровольца.

Также по теме: Первая успешная вакцина от COVID-19: как действует, в чем революционность и какой у нее минус

Ранее компания Anvisa одобрила импорт 6 миллионов доз вакцины CoronoVac, однако президент Бразилии Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) пообещал гражданам, что из них не будут делать "подопытных кроликов" и прививать неиспытанным препаратом.

Инцидент с вакциной в Бразилии

Отметим, что это уже не первый инцидент, связанный с клиническими испытаниями вакцин от коронавируса в Бразилии. 21 октября стало известно о смерти одного из добровольцев в ходе III фазы препарата, созданного специалистами Оксфордского университета и фармкомпании AstraZeneca.

По данным бразильских СМИ, 28-летний врач, который принимал участие в клинических испытаниях вакцины как доброволец, умер от осложнений, вызванных COVID-19. Якобы он работал с инфицированными пациентами и заразился от них. Производители не обнаружили проблем с безопасностью препарата, испытания продолжаются.