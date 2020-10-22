В Бразилии от осложнений COVID-19 умер 28-летний врач, который принимал участие в испытании вакцины против коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Об этом сообщает издание O Globo со ссылкой на Национальное агентство по вопросам надзора в сфере здравоохранения Бразилии (ANVISA). Разработчики отмечают, что смерть добровольца не связана с безопасностью вакцины и испытания продолжат.

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Так, O Globo отмечает, что медик получил дозу вакцины в конце июля, а в сентябре заболел COVID-19, после чего его состояние ухудшилось. В то же время, как пишет BBC, умерший доброволец получал не вакцину от COVID-19, а плацебо. Официально эту информацию не комментируют.

28-летний врач из Рио-де-Жанейро умер 15 октября от осложнений из-за коронавируса COVID-19.

В целом в испытаниях вакцины против коронавируса от AstraZeneca и Оксфордского университета участвуют 20 тысяч человек, из них 8 тысяч – в Бразилии.

Часть из них получает настоящий препарат, другие – плацебо. Людям не сообщают, что именно они получают, чтобы исключить эффект случайного лечения.

Что известно о вакцине AZD1222

Вакцина, которая называется AZD1222, использует вирусный вектор, созданный на основе ослабленного вируса, который вызывает простуду у шимпанзе, и содержит генетический материал коронавируса. Эту вакцину считают одной из самых перспективных вакцин от COVID-19 на сегодня.