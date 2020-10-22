Один из разработчиков препарата, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Федоров заявил, что Украина получит свою вакцину от коронавируса собственного производства через год. На сегодня в компании еще ищут партнеров для того, чтобы начать производство.

Об этом международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Федоров сказал в интервью изданию РБК-Украина.

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Напомним, что Украина уже 6 месяцев работает над разработкой собственной вакцины против коронавируса. Федоров отметил, что вакциной будет ампула с препаратом, которая является безопасной и эффективной.

Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогой процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину,

– заявил ученый.

Федоров добавил, что они планируют перейти к клинической фазе через три месяца – начать тестирование вакцины на людях.

"Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата. Сегодня встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "Фармак". Будем изучать, какие у них есть для этого средства, насколько они готовы отвечать международным стандартам по производству вакцины", – добавил он.