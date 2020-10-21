Украина уже 6 месяцев работает над разработкой собственной вакцины против коронавируса. Несмотря на это, в стране нет лабораторий с необходимым уровнем безопасности для работы с вирусами.

Биофизик Семен Есилевский в издании Medium проанализировал методы, которые ученые применяли во время доклинических исследований украинской экспериментальной вакцины против COVID-19.

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Ученые разрабатывают нуклеокапсидный белок вируса SARS-CoV-2 генно-инженерными методами. Простыми словами, они берут белок коронавируса и вставляют его в бактерию, которая затем его синтезирует. Впоследствии этот белок ученые вводили животным и наблюдали за их иммунным ответом.

Иметь дело с самим вирусом для этого не нужно, это можно делать в обычной лаборатории без строгих требований к безопасности,

– рассказал Есилевский.

Также ученый отметил, что методы работы вполне разумны и ничему не противоречат, впрочем совсем не являются оригинальными.

В мире сейчас в разработке сотни вариантов вакцины. Я уверен, что кто-то уже давно пробует в том числе и нуклеокапсидный белок в качестве антигена,

– добавил он.

Впрочем, даже в случае успеха доклинических исследований, в Украине нет технических возможностей для дальнейшей работы над вакциной. По словам одного из разработчиков вакцины Михаила Фаворова, для дальнейших экспериментов с живым вирусом ученые договариваются с Турцией, ведь там есть необходимые лаборатории 4-го класса биозащиты. В Украине таких лабораторий нет и они никак не могут появиться скоро.

По словам биофизика, если дальнейшие исследования будут проводиться в Турции, то даже при успешном результате это будет турецкая вакцина.

Даже если вдруг эта разработка дойдет до стадии вакцины, что маловероятно, то это будет турецкая вакцина с участием украинской дочери международной частной фармкомпании,

– пояснил Есилевский.