Україна вже 6 місяців працює над розробкою власної вакцини проти коронавірусу. Попри це, у країні немає лабораторій з необхідним рівнем безпеки для роботи з вірусами.

Біофізик Семен Єсилевський у виданні Medium проаналізував методи, які вчені застосовували під час доклінічних досліджень української експериментальної вакцини проти COVID-19.

До теми Українська вакцина проти COVID-19: вчені повідомили про успіх під час доклінічних досліджень

Науковці розробляють нуклеокапсидний білок вірусу SARS-CoV-2 генно-інженерними методами. Простішими словами, вони беруть білок коронавірусу і вставляють його в бактерію, яка потім його синтезує. Згодом цей білок науковці вводили тваринам і спостерігали за їхньою імунною відповіддю.

Мати справу з самим вірусом для цього не потрібно, це можна робити у звичайній лабораторії без суворих вимог до безпеки,

– розповів Єсилевський.

Також вчений зазначив, що методи роботи цілком розумні і нічому не суперечать, втім зовсім не є оригінальними.

У світі зараз в розробці сотні варіантів вакцини. Я впевнений, що хтось вже давно пробує в тому числі і нуклеокапсидний білок в якості антигену,

– додав він.

Втім, навіть у випадку успіху доклінічних досліджень, в Україні немає технічних можливостей для подальшої роботи над вакциною. За словами одного з розробників вакцини Михайла Фаворова, для подальших експериментів з живим вірусом вчені домовляються з Туреччиною, адже там є необхідні лабораторії 4-го класу біозахисту. В Україні таких лабораторій немає і вони аж ніяк не можуть з'явитися скоро.

За словами біофізика, якщо подальші дослідження будуть проводитися в Туреччині, то навіть при успішному результаті це буде турецька вакцина.

Навіть якщо раптом ця розробка дійде до стадії вакцини, що малоймовірно, то це буде турецька вакцина за участю української дочки міжнародної приватної фармкомпанії,

– пояснив Єсилевський.