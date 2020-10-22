Один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Федоров заявив, Україна отримає свою вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік. На сьогодні у компанії ще шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво.

Про це міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Федоров сказав в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

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Нагадаємо, що Україна вже 6 місяців працює над розробкою власної вакцини проти коронавірусу. Федоров зазначив, що вакциною буде ампула з препаратом.

Якщо все буде добре, а це дуже складний, тонкий і дорогий процес, то ми сподіваємося, що 9-12 місяців нам вистачить, щоб отримати вже вакцину,

– заявив вчений.

Федоров додав, що вони планують перейти до клінічної фази через три місяці – розпочати тестування вакцини на людях.

"Зараз ми шукаємо партнерів для того, щоб розпочати виробництво цього препарату. Сьогодні зустрічалися з кількома установами і поки зупинили свій вибір на компанії "ФармаК". Будемо вивчати, які у них є для цього засоби, наскільки вони готові відповідати міжнародним стандартам з виробництва вакцини", – додав він.