У Бразилії від ускладнень COVID-19 помер 28-річний лікар, який брав участь у випробуванні вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

Про це повідомляє видання O Globo з посиланням на Національне агентство з питань нагляду у сфері охорони здоров’я Бразилії (ANVISA). Розробники наголошують, що смерть добровольця не пов'язана з безпечністю вакцини і випробування продовжать.

Читайте також Через рік Україна отримає вакцину проти COVID-19 власного виробництва

Так, O Globo зазначає, що медик отримав дозу вакцини наприкінці липня, а у вересні захворів на COVID-19, після чого його стан погіршився. Водночас, як пише BBC, померлий доброволець отримував не вакцину від COVID-19, а плацебо. Офіційно цю інформацію не коментують.

28-річний лікар з Ріо-де-Жанейро помер 15 жовтня від ускладнень через коронавірус COVID-19.

Загалом у випробуваннях вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca і Оксфордського університету беруть участь 20 тисяч людей, із них 8 тисяч — у Бразилії.

Частина з них отримує справжній препарат, інші – плацебо. Людям не повідомляють, що саме вони отримують, щоб виключити ефект випадкового лікування.

Що відомо про вакцину AZD1222

Вакцина, яка називається AZD1222, використовує вірусний вектор, створений на основі послабленого вірусу, який викликає застуду в шимпанзе, і містить генетичний матеріал коронавірусу. Цю вакцину вважають однією з найбільш перспективних вакцин від COVID-19 на сьогодні.