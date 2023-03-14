Близько третини чоловіків не можуть займатися сексом так довго, як хотілося б їм або їхнім партнерам, це може призвести до низької самооцінки та тривоги. Тепер науковий огляд пропонує методи самодопомоги, які можуть впоратися з цією проблемою.

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Передчасна еякуляція

Вважається, що вона турбує від 4 до 39% чоловіків. ВООЗ визначає передчасну еякуляцію як постійну еякуляцію після мінімальної стимуляції перед статевим актом, або незабаром після проникнення, над якою пацієнт практично не має контролю, що призводить до відсутності сексуального задоволення у партнера.

Ця складна проблема може торкнутися будь-якого чоловіка з активним статевим життям і не пов’язана з неправильними емоційними відносинами з його партнером. Тому передчасна еякуляція в молодому віці у пацієнтів, які тільки починають статеве життя, може бути такою ж поширеною, як проблеми з еякуляцією у чоловіків старше 40 років.

Йога та біг продовжують секс

В огляді Університету Англії Раскін вчені, вивчили дані 3485 чоловіків 18 – 45 років, секс яких тривав менше трьох хвилин, в середньому — 50 секунд. Та дійшли до висновку, що йога для м'язів тазового дна можуть допомогти чоловікам, які страждають на передчасну еякуляцію, протриматися під час сексу на 30 секунд довше. Біг мінімум по пів години на день п'ять разів на тиждень – на дві з половиною хвилини.

Йога і біг допоможуть чоловікам довше протриматися в ліжку, покращать їхні стосунки з партнерами та їхню самооцінку. Наші дані ґрунтуються на результатах експериментів за участю невеликої кількості чоловіків, і нам потрібні додаткові дослідження у цій галузі, але фізична активність може допомогти всім,

– розповів провідний автор наукового огляду Лі Сміт.

Схожий ефект спостерігали у чоловіків, які приймали дапоксетин препарат від передчасної еякуляції. Але він може викликати нудоту та запаморочення.