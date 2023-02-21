Для цього вчені Стенфордського університету проаналізували 75 різних досліджень за участю майже 56 тисяч чоловіків. І вони вважають, що це може бути поганою новиною.

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Збільшення розміру чоловічого члена

Вчені почали вимірювати довжину пеніса щонайменше 80 років тому. Керівник дослідження Майкл Айзенберг зазначив, що протягом десятиліть середня довжина ерегованого члена була незмінною.

Науковці зацікавилися цією темою через зниження кількості чоловічих сперматозоїдів та рівня тестостерону. Вони вважали, що нові дані покажуть, що пеніси зменшуються в міру того, як ці рівні падають, а чоловіки стають більш огрядними. Результати виявилися протилежними.

Те, що ми виявили, сильно відрізнялося від тенденцій в інших сферах чоловічої фертильності та здоров’я. За останні 29 років довжина статевого члена в ерегованому стані збільшується в середньому з 12 до 15,3 сантиметра,

– зазначили науковці.

Причини зміни розміру члена

Можливо, зміна довжини можна пояснити більш раннім статевим дозріванням. Хлопчики, як і дівчатка, останніми роками досягають статевої зрілості раніше, і це може давати їхнім тілам більше часу для росту загалом.

Проте вчені не мають однозначної відповіді на питання, чому статеві члени стають більшими. Деякі урологи припускають, що це може бути помилкою підрахунків, пов'язаною з тим, що методи вимірювання змінилися протягом останніх 30 років.