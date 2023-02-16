Усі існуючі фармакологічні засоби контрацепції призначені для жінок. Як правило, це гормональні препарати, які перешкоджають дозріванню яйцеклітини, або її закріпленню в матці, або заважають проходженню сперматозоїдів. Аналогічних пігулок для чоловіків у продажі немає, медики лише працюють над їх створенням. Про успішні випробування такого контрацептива на мишах повідомили вчені з університету Корнелла.

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Новий контрацептив для чоловіків

Річ у тім, що рухи сперматозоїдів контролює фермент розчинна аденілатциклаза (sAC), і мутації в гені, який кодує цей білок, є причиною чоловічої безплідності. Тому Йохен Бак та його колеги вирішили знайти сполуку, яка блокує активність sAC у сперматозоїдах. При цьому важливо було підібрати молекулу, яка мінімально зачіпає інші клітини організму, в яких працює цей фермент. Тому експерименти зайняли не один рік, доки вчені не зупинилися на речовині TDI-11861.

Перші випробування TDI-11861 відбулися на самцях лабораторних мишей. Вивчивши їхню сперму через дві години після отримання експериментального препарату, Бак зі співавторами виявили, що рухливих залишилися не більше 6% сперматозоїдів. Для порівняння: у гризунів у контрольній групі рухливість зберігали близько 30% сперматозоїдів. Дія TDI-11861 виявилася недовгою і повністю оборотною – через добу ефект зникав.

Ефективність нового препарату

Під час наступного етапу випробувань самці спарювалися із самками в період від пів години до двох годин після отримання TDI-11861. В результаті жодна з 52 спроб спаритися не призвела до вагітності самки, продемонструвавши 100% ефективність експериментального контрацептива. Вчені не виявили жодного побічного ефекту навіть після багаторазового застосування TDI-11861, у тому числі в підвищених дозах.

Автори дослідження зазначають, що такий засіб може бути особливо зручним, оскільки надасть протизаплідний ефект на вимогу, діючи швидко і недовго, при використанні безпосередньо перед сексом.