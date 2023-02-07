Презервативи

Приблизно 21% жителів землі використовують чоловічі презервативи як основний спосіб контрацепції. ВООЗ вважає цей метод дуже ефективним, а головне єдиним працюючим відразу на два фронти. При правильному використанні презервативи на 98% захищають від вагітності та захворювань, які передаються статевим шляхом, у тому числі від ВІЛ.

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Вазектомія

Найрадикальніший на сьогодні метод чоловічої контрацепції – це операція, яку проводять під місцевою анестезією, вона займає близько 30 хвилин. Лікар перерізає сім'явивідні протоки, що запобігає попаданню сперми в еякулят. Це стерилізує чоловіка, але всі інші функції та статевого члена та яєчок залишаються в порядку. Вазектомія найбільш надійно захищає від вагітності: ймовірність становить лише 0,1%, проте цей метод не захищає від ЗПСШ.

Метод має суттєві обмеження. Перші кілька місяців після операції треба продовжувати користуватися додатковою контрацепцією, допоки спеціальний тест не покаже, що все пройшло успішно. Також важливо пам'ятати, що вазектомію важко скасувати. Процедура зворотної вазектомії виконується під загальним наркозом, це складна мікрохірургічна операція. За даними ООН, у світі 2,4% чоловіків пройшли через цю процедуру.

Таблетки

Перший оральний контрацептив для жінок з'явився ще в 1960 році. А ось чоловічий поки що доведеться почекати. Розробки і навіть деякі успіхи на цій ниві вже є. Суть протизаплідних для чоловіків у тому, щоб придушити утворення сперматозоїдів і домогтися стану азооспермії, коли утворюється еякулят, але практично не містить самої сперми.

І, як не дивно, на роль гормонального контрацептива для чоловіків претендує тестостерон. Метод спрацював лише у 65% піддослідних, проте його ефективність у них досягла 99%, як і у жіночих протизаплідних. Також дослідники зазначили, що у випробуваних з'явилися побічні ефекти: зайва вага, акне, зменшення обсягу яєчок, підвищення рівня гемоглобіну та інші. Втім, подібне спостерігається і при прийомі контрацепції жінками.

Вчені експериментують з різними комбінаціями тестостерону з іншими речовинами. Дослідження показують високу ефективність у більшості випадків.

Нові розробки

Ще один перспективний, хоч і лабораторний метод чоловічої контрацепції – це Vasalgel. Розроблений був ще в 70-і роки в Індії. Але досі проходить тести, хоча показав і свою ефективність, і оборотність.

Vasalgel – це ін'єкція особливої ​​гелеподібної речовини, яка блокує сім'явивідні протоки. Ця пробка працює як фільтр, вона пропускає еякулят, але стерилізує сперматозиди. Антидотом служить сода, і на відміну від вазектомії, метод повністю оборотний.

У 2010 році американська компанія Parsemus Foundation купила патент на препарат всього за сто тисяч доларів. До рецептури внесли доопрацювання, успішно випробували на тваринах. Однак масштабних тестів на людях так і не сталося, а фармкомпанії не поспішають інвестувати у дослідження.