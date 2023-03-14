Около трети мужчин не могут заниматься сексом так долго, как хотелось бы им или их партнерам, это может привести к низкой самооценке и тревоге. Теперь научное обозрение предлагает методы самопомощи, которые могут справиться с этой проблемой.

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Преждевременная эякуляция

Считается, что она беспокоит от 4 до 39% мужчин. ВОЗ определяет преждевременную эякуляцию как постоянную эякуляцию после минимальной стимуляции перед половым актом или вскоре после проникновения, над которой пациент практически не имеет контроля, что приводит к отсутствию сексуального удовлетворения у партнера.

Эта сложная проблема может затронуть любого мужчину с активной половой жизнью и не связана с неправильными эмоциональными отношениями с его партнером. Поэтому преждевременная эякуляция в молодом возрасте у пациентов, только начинающих половую жизнь, может быть такой же распространенной, как проблемы с эякуляцией у мужчин старше 40 лет.

Йога и бег продолжают секс

В обзоре Университета Англии Раскин ученые изучили данные 3485 мужчин 18 – 45 лет, секс которых длился менее трех минут, в среднем – 50 секунд. Но пришли к выводу, что йога для мышц тазового дна могут помочь мужчинам, страдающим преждевременной эякуляцией, продержаться во время секса на 30 секунд дольше. Бег минимум по пол часа в день пять раз в неделю – на две с половиной минуты.

Йога и бег помогут мужчинам дольше продержаться в постели, улучшат их отношения с партнерами и их самооценку. Наши данные основываются на результатах экспериментов с участием небольшого количества мужчин, и нам нужны дополнительные исследования в этой области, но физическая активность может помочь всем,

– рассказал ведущий автор научного обзора Ли Смит.

Сходный эффект наблюдали у мужчин, принимавших дапоксетин препарат от преждевременной эякуляции. Но он может вызвать тошноту и головокружение.