Національна служба здоров'я, яка уклала договори з 1686 закладами первинної допомоги, пояснила, що саме зміниться у 2021 році.

Про це написала пресслужба НСЗУ на сторінці у фейсбуці. Так, вже близько 75% населення країни (понад 30 мільйонів 600 тисяч українців) обрали своїх лікарів. З початку року заклади первинки отримали від НСЗУ 14,3 мільярда гривень за надання допомоги пацієнтам.

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У повідомленні нагадали, що незалежно від того, в якому закладі – комунальному чи приватному – працює лікар, якого обрав пацієнт, він отримує весь обсяг послуг, передбачений Програмою медичних гарантій.

Серед них:

консультації лікаря,

базові дослідження та аналізи,

виписка е-рецептів на "Доступні ліки",

е-направлень до лікарів-спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування,

проведення вакцинації дітей і дорослих згідно із календарем щеплень,

оформлення лікарняних та довідок.

У НСЗУ розповіли, як планують розвивати первинну ланку медичної допомоги протягом 2021 року:

Підвищення тарифу для сімейних лікарів за первинну медичну допомогу

Якщо бюджет Програми медичних гарантій становитиме 225 мільярдів гривень, за обслуговування одного пацієнта, з яким підписана декларація, буде сплачуватися 710 грн.

Як і раніше зберігаються коефіцієнти за вік пацієнта та статус гірського населеного пункту.

Запровадження нового пакету медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні першої медичної допомоги

Зазначається, що ця вимога не є обов’язковою і лише за власним бажанням заклади первинки зможуть підписати договір на надання допомоги хворим на туберкульоз.

Коли пацієнт перестане виділяти бактерію туберкульозу, він матиме змогу лікуватися під наглядом свого сімейного лікаря. Сімейний лікар буде контролювати прийомом ліків та результативність проведеного лікування.

Зауважимо, що для ведення пацієнта з туберкульозом лікар первинки повинен буде пройти відповідне навчання.

Запровадження індикаторів якості

НСЗУ планує запровадити від 2,5% до 5% доплати закладам за виконання умов договору – це додаткові кошти, які заклад може отримати до капітаційної ставки.

Перелік індикаторів якості, за які заклад зможе отримати доплату, зараз фіналізується. Такими коефіцієнтами можуть бути:

– Регулярний моніторинг стану пацієнтів із ризиком серцево-судинних захворювань та отримання ними ліків за програмою "Доступні ліки".

– Досягнення необхідного рівня вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень.

– Запобігання ургентним госпіталізаціям пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, які знаходяться під наглядом сімейного лікаря.



"Завдяки запровадженню доплат закладам за досягнення індикаторів якості, ми розраховуємо разом з лікарями первинки покращити якість надання допомоги пацієнтам на первинному рівні. Зокрема, збільшити рівень вакцинації і покращити ведення хронічних захворювань, що дозволить зекономити кошти на стаціонарне лікування", – додали у НСЗУ.