Национальная служба здоровья, которая заключила договоры с 1686 заведениями первичной помощи, объяснила, что именно изменится в 2021 году.

Об этом написала пресс-служба НСЗУ на странице в Фейсбуке. Так, уже около 75% населения страны (более 30 миллионов 600 тысяч украинцев) выбрали своих врачей. С начала года учреждения первички получили от НСЗУ 14,3 миллиарда гривен за оказание помощи пациентам.

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В сообщении напомнили, что независимо от того, в каком заведении – коммунальном или частном – работает врач, которого выбрал пациент, он получает весь объем услуг, предусмотренный Программой медицинских гарантий.

Среди них:

консультации врача,

базовые исследования и анализы,

выписка е-рецептов на "Доступные лекарства",

е-направления к врачам-специалистам, на проведение исследований или лечения,

проведение вакцинации детей и взрослых согласно календарю прививок,

оформление больничных и справок.

В НСЗУ рассказали, как планируют развивать первичное звено медицинской помощи в течение 2021 года:

Повышение тарифа для семейных врачей за первичную медицинскую помощь

Если бюджет программы медицинских гарантий составит 225 миллиардов гривен, за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация, будет платиться 710 грн.

Как и раньше сохраняются коэффициенты за возраст пациента и статус горного населенного пункта.

Введение нового пакета медицинских услуг для лечения туберкулеза на уровне первой медицинской помощи

Отмечается, что это требование не является обязательным и только по собственному желанию учреждения первички смогут подписать договор на оказание помощи больным туберкулезом.

Когда пациент перестанет выделять бактерию туберкулеза, он сможет лечиться под наблюдением своего семейного врача. Семейный врач будет контролировать прием лекарств и результативность проводимого лечения.

Заметим, что для ведения пациента с туберкулезом врач первички должен будет пройти соответствующее обучение.

Введение индикаторов качества

НСЗУ планирует ввести от 2,5% до 5% доплаты заведениям за выполнение условий договора – это дополнительные средства, которые заведение может получить к капитационной ставке.

Перечень индикаторов качества, за которые заведение сможет получить доплату, сейчас финализируется. Такими коэффициентами могут быть:

– Регулярный мониторинг состояния пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний и получение ими лекарств по программе "Доступные лекарства".

– Достижение необходимого уровня вакцинации детей в соответствии с календарем прививок.

– Предотвращение ургентных госпитализаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые находятся под наблюдением семейного врача.

"Благодаря внедрению доплат учреждениям за достижение индикаторов качества, мы рассчитываем вместе с врачами первички улучшить качество оказания помощи пациентам на первичном уровне. В частности, увеличить уровень вакцинации и улучшить ведение хронических заболеваний, что позволит сэкономить средства на стационарном лечении", – добавили в НСЗУ.