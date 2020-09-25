З наступного року Міністерство охорони здоров'я України хоче запровадити збільшення тарифу у три рази на лікування хворих на туберкульоз в амбулаторних умовах.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час ранкового брифінгу 25 вересня, пише 24 канал.

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Так, цього року тариф на одного хворого, який хворіє на туберкульоз, складає 20 663 гривні. За словами Степанова, ці гроші не покривають лікування, відтак з наступного року тариф має бути у 3 рази вищий та складати 63535 гривень.

Я хочу розповісти про наш бюджетний запит на діагностику та лікування дорослих та дітей з туберкульозом… Тариф був розрахований по незрозумілих речах. Наскільки я розумію, це було так: у нас є "така" сума коштів, у нас є "така" кількість хворих на туберкульоз: просто взяли цю суму коштів і поділили, і вийшли на тариф. Звичайно, ці тарифи нічого не покривали,

– пояснив Степанов.

Міністр додав, що після стаціонарного лікування має продовжуватися амбулаторне лікування із сімейним лікарем.

Тобто у наступному році МОЗ планує запровадити саме тариф для сімейних лікарів за супровід однієї особи, яка хворіє на туберкульоз.

"Ми заклали цю цифру 1080 гривень, щоб сімейні лікарі, які будуть навчені для супроводу цього хворого на туберкульоз, і вони будуть супроводжувати його на амбулаторному рівні і тісній взаємодії з лікарями-фтизіатрами, пульмонологом, які працюють в обласних туберкульозних центрах, які супроводжували цього хворого, коли він був у стаціонарі", – наголосив він.