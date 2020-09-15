До Всесвітнього дня боротьби з лімфомами, який проводиться щорічно 15 вересня, Здоров'я 24 підготувало матеріал про головні симптоми, способи лікування небезпечної хвороби та поради як знизити ризик її виникнення.

Щоб розібратися в темі, ми поспілкувалися з лікарем ММ "Добробут", координатором мультидисциплінарного онкологічного консиліуму Устіновим Станіславом Ігоровичем.

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Лімфома – це група гематологічних злоякісних новоутворень лімфатичної системи, які характеризуються збільшенням лімфовузлів та можливим ураженням внутрішніх органів. Характерна наявність первинного вогнища (збільшених лімфовузлів), що часто потрібно диференціювати з іншими захворюваннями.

Наразі існують дві основні групи, це Ходжкінські (або Лімфогранульоматоз) та Неходжкінські лімфоми, останні поділяються на багато підгруп (понад 20) переважно від типу клітин лімфоцитів (В- або Т-лімфоцити). Кожна підгрупа має свої особливі прояви та має власну схему лікування відповідно до міжнародних протоколів. Дуже важливо максимально точно встановити діагноз, оскільки, на практиці це буває надзвичайно складно.



Лімфатична система

Класифікація лімфом базується на так званій шкалі Анн-Арбор, що має свої 4 стадії в залежності від локалізації уражених лімфовузлів. Фактори, які говорять про стадію лімфоми: скільки уражених лімфовузлів та по який бік діафрагми вони розміщені; наявність або відсутність ураження екстравузлових (наприклад органів таких як селезінка, печінка). Лімфоми також поділяються на різні ступені злоякісності. Вони можуть бути індолентними (повільно прогресують) або агресивними.

Причини виникнення

На сьогодні вірогідно не відомі причини виникнення лімфом, хоча водночас є багато статей у світовій літературі, в яких ідеться про те, що віруси групи герпес можуть бути причиною розвитку лімфом у людей, а саме Епштейна-Барр вірус та Цитомегаловірусу. Окрім цього, є певний зв’язок наявності генетичних мутацій у людей з розвитком лімфом.



Збільшення лімфовузлів

Відповідно до вищезгаданого, у групі ризику є люди, у яких є імуноглобуліни групи G вірусів Епштейна-Барр та цитомегаловірусу. Це значить, що ці люди колись перенесли інфекційні захворювання, спричинені цими вірусами, які могли протікати без проявів, і зараз у цих людей є антитіла. Крім цього, в групі ризику є люди, що працюють з хімікатами, такими як органофосфати, бензен, тетрахлорид карбону та консерванти деревини. Це фермери, хіміки, маляри та механіки.

Симптоми лімфоми по стадіях

Класично першим проявом вважається збільшення лімфовузлів різних груп, проте іноді ці групи не будуть розташовані у видимих зонах, що ускладнює діагностику.

Важкість діагностування обумовлена відсутністю специфічних проявів у більшості випадках. У західній літературі часто вживають термін B-симптоми:

Нічна пітливість (можливо, найспецифічніший з усіх проявів), коли людина прокидається вранці або вночі і у неї повністю мокра подушка. Різке схуднення, стрімка втрата ваги за короткий проміжок часу. Субфебрильна лихоманка – це, зазвичай, довготривала слабка лихоманка.

Інколи лімфома може прогресувати без будь-яких проявів і перше, що може проявитися – це стиснення найближчих органів або структур. Наприклад, якщо це шийні лімфовузли, може бути важкість в ковтанні, або болі в попереку – якщо локалізація в черевних лімфовузлах.

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Різноманітність форм значно ускладнює діагностику, оскільки існують навіть шкірні форми лімфом, що виглядають як виразки на шкірі і які можна легко сплутати з іншими дерматологічними захворюваннями.



Прояви лімфоми

Профілактика і діагностика

Специфічної профілактики лікування лімфом не існує. При підозрі на наявність лімфоми необхідно перш за все встановити наявність вогнища збільшеного лімфовузла або групи лімфовузлів.

Якщо збільшені лімфовузли розташовані поверхнево, то при пальпації (метод обстеження, заснований на дотикальному відчутті руки) можливо помітити їхнє збільшення. Якщо ж немає збільшення видимих груп лімфовузлів, але є симптоми захворювання, необхідно зробити УЗД черевної порожнини, і якщо немає жодних видимих лімфовузлів, необхідно провести комп’ютерну томографію.

Коли в людини знайшли збільшення груп лімфовузлів, потрібно гістологічно підтвердити, що це саме лімфома, тому необхідне виконання біопсії вказаного вогнища та його аналіз у лабораторії.

Все ж таки лімфоми – це злоякісні новоутворення, що потребують вчасного та комплексного лікування. Наразі основним методом лікування є поліхіміотерапія та в залежності від підтипу лімфоми можливе додаткове призначення нових класів препаратів (моноклональних антитіл), що значно покращують прогноз у хворих з лімфомами.

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За даними Національного канцер-реєстру України загальна кількість випадків Неходжкінських лімфом за 2017 рік сягала 2182 людини і 890 Ходжкінських відповідно. При цьому лише 10% було виявлено випадково під час періодичних рутинних візитів до лікаря.

За даними Національного інституту Онкології США, очікуваних нових випадків лімфом у США очікується 74 680, а це 4,3% від усіх онкологічних новоутворень.