Со следующего года Министерство здравоохранения Украины хочет ввести увеличение тарифа в три раза на лечение больных туберкулезом в амбулаторных условиях.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга 25 сентября, пишет 24 канал.

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Так, в этом году тариф на одного больного, который болеет туберкулезом, составляет 20 663 гривны. По словам Степанова, эти деньги не покрывают лечение, поэтому со следующего года тариф должен быть в 3 раза выше и составлять 63 535 гривен.

Я хочу рассказать о нашем бюджетном запросе на диагностику и лечение взрослых и детей с туберкулезом... Тариф был рассчитан по непонятным вещам. Насколько я понимаю, это было так: у нас есть "такая" сумма средств, у нас есть "такое" количество больных туберкулезом: просто взяли эту сумму и поделили, и вышли на тариф. Конечно, эти тарифы ничего не покрывали,

– пояснил Степанов.

Министр добавил, что после стационарного лечения должно продолжаться амбулаторное лечение с семейным врачом.

То есть в следующем году Минздрав планирует ввести именно тариф для семейных врачей за сопровождение одного лица, болеющего туберкулезом.

"Мы заложили эту цифру 1 080 гривен, чтобы семейные врачи, которые будут обучены для сопровождения этого больного туберкулезом, и они будут сопровождать его на амбулаторном уровне и в тесном взаимодействии с врачами-фтизиатрами, пульмонологом, которые работают в областных туберкулезных центрах, которые сопровождали этого больного, когда он был в стационаре", – подчеркнул он.