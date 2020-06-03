Першим заступником міністра МОЗ призначили головну лікарку Охматдиту Ірину Садов’як
Головну лікарку Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ Охматдит Ірину Садовʼяк призначили першим заступником міністра охорони здоров'я.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише 24 канал.
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Що відомо про Ірину Садов'як
Садовʼяк очолює Охматдит з 2017 року. Тоді вона перемогла у відкритому конкурсі, серед семи допущених до участі претендентів її кандидатуру члени комісії підтримали одностайно.
До цього вона 14 років очолювала Коломийську районну центральну лікарню в Івано-Франківській області.
Також на засіданні 3 червня уряд призначив ще двох заступників глави МОЗ.
Інші призначення у МОЗ
- Ярослава Кучера – заступником міністра охорони здоровʼя з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації;
- Ігоря Безкаравайного – заступником міністра у справах ветеранів.