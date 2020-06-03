Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) обирається на термін дії карантину.

Про це він сказав на пресбрифінгу, пише 24 канал.

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Йдеться про призначення, на яке не допустили журналістів і громадські організації, які звинувачували його в лобіюванні власних інтересів.

В рамках цього добору людина призначається на термін дії карантину. А після того, протягом 2 місяців треба буде провести конкурс в рамках діючого законодавства. Такі правила встановлені в нас в країні відповідно до законодавства,

– сказав він.

Він також додав, що конкурс нібито намагалась зірвати нардепка від "Голосу" Ольга Стефанишина, яка вела трансляцію співбесід, які проводив міністр. За його словами це завадило провести прозорий конкурс.

Враховуючи те, що певна кількість співбесід була просто зірвана, то нам треба ще завершити ці співбесіди. Сподіваюсь, що сьогодні-завтра я їх завершу і відповідна кандидатура буде затверджена урядом

– заявив Степанов.

На ситуацію з призначенням голови НСЗУ навіть відреагували в Європарламенті.

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