Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) избирается на срок действия карантина.

Об этом он сказал на прессбрифинге, пишет 24 канал.

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Речь идет о назначении, на которое не допустили журналистов и общественные организации, которые обвиняли его в лоббировании собственных интересов.

В рамках этого отбора человек назначается на срок действия карантина. А после того, в течение 2 месяцев надо будет провести конкурс в рамках действующего законодательства. Такие правила установлены у нас в стране в соответствии с законодательством,

– сказал он.

Он также добавил, что конкурс якобы пыталась сорвать нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина, которая вела трансляцию собеседований, которые проводил министр. По его словам это помешало провести прозрачный конкурс.

Учитывая то, что определенное количество собеседований было просто сорвано, то нам надо еще закончить эти собеседования. Надеюсь, что сегодня-завтра я их закончу и соответствующая кандидатура будет утверждена правительством

– заявил Степанов.

На ситуацию с назначением главы НСЗУ даже отреагировали в Европарламенте.

"Господин Степанов, похоже, очень торопится и не упускает возможность воспользоваться кризисом, вызванным COVID 19", – говорит депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель

Напомним, новый глава МИНЗДРАВА неоднократно оказывался в центре скандала. Самый громкий из них – закупка защитных костюмов для врачей по почти в двое дороже ценам.