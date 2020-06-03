Главного врача Национальной детской специализированной больницы Минздрава Охматдет Ирину Садовьяк назначили первым заместителем министра здравоохранения.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет 24 канал.

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Что известно об Ирине Садовьяк

Садовьяк возглавляет Охматдет с 2017 года. Тогда она победила в открытом конкурсе, среди семи допущенных к участию претендентов, ее кандидатуру члены комиссии поддержали единогласно.

До этого она 14 лет возглавляла Коломыйскую районную центральную больницу в Ивано-Франковской области.

Также на заседании 3 июня правительство назначило еще двух заместителей главы Минздрава.

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