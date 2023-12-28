Пацієнтом став 76-річний пацієнт з критичним аортальним стенозом.

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"Аневризма великого розміру, яка могла розірватися у будь-який момент, також становила серйозну загрозу для функціонування нирок та кишківника 74-річного Івана Фриза", – повідомили в медзакладі.

Уточнюють, що виконав надскладну операцію з видалення аневризми черевного відділу аорти, одночасно відновивши кровопостачання однієї з нирок та кишківника судинний хірург Ростислав Сабадош

Завдяки високому професіоналізму медичного персоналу, післяопераційний період для пацієнта минув без ускладнень, і вже на 8-ий день хірургічного втручання його виписали додому.

У Франківську видалили аневризму без розрізу грудини / Фото ЦМКЛ

Більше про операцію і технологію TAVI

Технологію TAVI застосовують для лікування пацієнтів з високим хірургічним ризиком, яким протипоказані операції на відкритому серці.

В ЦМКЛ імплантацію транскатетерного аортального клапана лікарі здійснили через невеликий розріз (3 сантиметри) на правому стегні, без жодних розрізів на грудній клітці та без зупинки кровообігу.

У стислому вигляді транскатетерний клапан, який імплантують, є досить компактний, щоб пройти по судинах до серця і потрапити в те місце, куди його потрібно встановити. Там він розширюється до потрібного розміру і починає виконувати функції, на які вже не здатний рідний клапан.