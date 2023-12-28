Пациентом стал 76-летний пациент с критическим аортальным стенозом.

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"Аневризма большого размера, которая могла разорваться в любой момент, также представляла серьезную угрозу функционированию почек и кишечника 74-летнего Ивана Фриза", - сообщили в медучреждении.

Уточняют, что выполнил сверхсложную операцию по удалению аневризмы брюшного отдела аорты, одновременно восстановив кровоснабжение одной из почек и кишечника сосудистый хирург Ростислав Сабадош

Благодаря высокому профессионализму медицинского персонала послеоперационный период для пациента прошел без осложнений, и уже на 8-й день хирургического вмешательства его выписали домой.

Во Франковске удалили аневризм без разреза грудины / Фото ЦМКЛ

Больше об операции и технологии TAVI

Технологию TAVI применяют для лечения пациентов с высоким хирургическим риском, которым противопоказаны операции на открытом сердце.

В ЦГКБ имплантацию транскатетерного аортального клапана врачи провели через небольшой разрез (3 сантиметра) на правом бедре, без разрезов на грудной клетке и без остановки кровообращения.

В сжатом виде имплантируемый транскатетерный клапан достаточно компактен, чтобы пройти по сосудам к сердцу и попасть в то место, куда его нужно установить. Там он расширяется до нужного размера и начинает делать функции, на которые уже не способен родной клапан.