Как известно, на обратном пути из лагеря ребенок умер. Оказалось, что причиной стала некачественная российская вакцина.

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"Причина гибели девочки и болезни детей из "ЛНР" – российская вакцина", – сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Детей вакцинировали против гриппа

По его словам, значительная часть детей, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А, а это 96 человек из 125, ранее была привита российской вакциной "Совигрипп". В том числе и погибла 12-летняя жительница Молодогвардейска. Ее вакцинировали в октябре.

Лисогор уточнил, что именно в середине октября так называемое "МОЗ ЛНР" получило 51 680 доз указанной вакцины, которые были распределены по городам.

Руководитель оккупационного государственного органа Наталья Пащенко тогда настоятельно советовала ускорить вакцинацию детей. Кроме того, за несколько дней до путешествия девочке сделали прививку от дифтерии и столбняка,

– пишет глава Луганской ОВА.

Что известно о поствакцинальных осложнениях

Сейчас в инфопространстве России много данных о том, что поствакцинальные осложнения могут проявиться в период с 5-го по 15-й день после прививки вакциной российского образца "Совигрипп" в случае нарушения процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.

Об эффективности этих вакцин, качестве партий и условиях хранения выводы можно сделать уже сейчас. Неутешительные. Россия убивает,

– пишет Лысогор.

О состоянии остальных вакцинированных детей, у которых проявились поствакцинальные осложнения, сообщают, что значительная часть детей все еще находится под наблюдением врачей на территории России и вряд ли их состояние улучшится, чтобы они встречали Новый Год дома.

Россия убивает: что известно об "отравлении" детей

Более 100 детей неделю назад госпитализировали в Саратовскую область. Девочку из Молодогвардейска спасти не удалось.