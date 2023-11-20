Новое вранье россиян

Российские пропагандисты распространяют информацию, якобы в Киеве "предусмотрели катастрофу" из-за вспышки гепатита А. Все из-за сообщений Министерства здравоохранения Украины об отсутствии иммунитета среди большинства граждан.

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Также причинами тяжелой эпидемиологической ситуации в Украине называют политическое решение отказаться от вакцин российского производства после 2014 года. "Коллективного иммунитета [у населения Украины] нет, поскольку не прививались, не занимались, и плюс, конечно, эпидемическое состояние с учетом падения уровня жизни. И это только первые показатели – дальше будет хуже", – заявила российская вирусологиня Ольга Карпова.

Вспышка гепатита в Украине

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина действительно отметил, что вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей с иммунитетом невелико. Однако ни о какой "катастрофической ситуации" речь не шла. Врач объясняет, что гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины. Например, в селах часто наблюдаются меньшие вспышки из-за выхода рек из русла. Речная вода подтапливает выгребные ямы, что провоцирует распространение вируса. К тому же, максимальная интенсивность приходится именно на осенне-зимний период.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что вспышку гепатита А в Винницкой области удалось локализовать. Единичные случаи регистрируются в других областях, но Министерство здравоохранения Украины не объединяет их в одну вспышку и не объявляет эпидемию. То есть люди инфицировались по разным причинам в разное время. О вспышке идет речь тогда, когда случаи заболевания связаны общим источником или фактором передачи инфекции.

Чрезмерного роста уровня заболеваемости гепатитом А, свидетельствующим о начале эпидемии, нет. Для того, чтобы объявить это эпидемией или вспышкой национального масштаба, должны быть определенные критерии: эти случаи должны быть связаны все между собой и они должны произойти почти одновременно, тогда мы можем говорить о чрезвычайной ситуации общенационального характера,

– объясняет См. также Игорь Кузин.

По состоянию на 16 ноября в Виннице госпитализирован 30 человек с подтвержденным диагнозом, а 216 пациентов уже выписали из больниц. Единичные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской (12) Тернопольской (1), Закарпатской (11), Днепропетровской (3) и Волынской (1) областях.

Вакцинация против гепатита А

Вакцинация против гепатита А является добровольной и не входит в Национальный календарь прививок. Вакцинацию рекомендуют непосредственно для территорий, где есть случаи заболеваний. По законодательству подлежат прививке:

работники сферы общественного питания;

военнослужащие, сотрудники Министерства внутренних дел, пожарные, персонал оперативных служб;

персонал по обслуживанию водоочистных сооружений, водоочистных сетей, обслуживанию канализационных систем и очистных сооружений;

лица, участвующие в миротворческих мероприятиях, оказании гуманитарной помощи;

лица, употребляющие наркотические вещества внутривенно, ВИЧ-инфицированные;

лица, путешествующие в регионы с высокой эндемичностью по гепатиту А.

Так, в Винницкой области в рамках противодействия вспышки вакцинировали медиков, работающих с больными гепатитом А, работников экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки. Прививки также предназначены для близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом.

В общей сложности 648 медиков и 51 человек из категории контактных лиц (родных и близких пациентов с подтвержденным диагнозом) получили прививку против гепатита А. На уровне области доставлено более 2 тысяч вакцин для безвозмездных прививок в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)

Украина закупает только одобренные ВОЗ вакцины. Вакцины, обеспечиваемые на национальном уровне, закупает для Украины ЮНИСЕФ. В целом в 2022-2023 годах для поддержки иммунизации в Украине ЮНИСЕФ закупил более 2,89 миллионов доз вакцин. В частности, вакцины для профилактики полиомиелита, гепатита B, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи и других болезней. Так что дефицита вакцин в Украине нет. Наличие вакцин в регионах можно проверить на сайте Центра общественного здоровья.

Поскольку вакцинация от гепатита A является добровольной, статистики по вакцинации населения именно против этого вируса нет. Однако общая динамика прививок против инфекционных болезней показывает, что уровень вакцинации в 2014 году был ниже. Например, если в 2014 году процент выполнения плана прививок против кори краснухи и паротита (КПК) составлял 57% для детей до 1 года и 39% для детей 6 лет, то в 2017 году показатели выросли до 93% и 91% соответственно. По состоянию на 1 января 2023 года план прививок выполнен на 74% и 69%.

Автор: Алина Тропинина