Як відомо, на зворотному шляху з табору дитина померла. Виявилось, причиною стала неякісна російська вакцина.

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"Причина загибелі дівчинки та хвороби дітей із "ЛНР" – російська вакцина", – повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Дітей вакцинували проти грипу

За його словами, значна частина дітей, у яких було діагностовано симптоми ГРВІ та грипу А, а це 96 осіб зі 125, раніше була щеплена російською вакциною "Совігрип". Зокрема і загибла 12-річна мешканка Молодогвардійська. Її вакцинували в жовтні.

Лисогор уточнив, що саме в середині жовтня так зване "МОЗ ЛНР" отримало 51 680 доз зазначеної вакцини, які були розподілені по містах.

Керівниця окупаційного державного органу Наталія Пащенко тоді наполегливо радила прискорити вакцинацію дітей. Крім того, за кілька днів до подорожі дівчинці зробили щеплення від дифтерії та правця,

– пише очільник Луганської ОВА.

Що відомо про поствакцинальні ускладнення

Наразі в інфопросторі Росії багато даних про те, що поствакцинальні ускладнення можуть проявитись у період з 5-го до 15-го дня після щеплення вакциною російського зразка "Совігрип" в разі порушення процедури виробництва, зберігання, контролю якості та безпосередньо вакцинації.

Про ефективність цих вакцин, якість партій та умови зберігання висновки можна зробити вже зараз. Невтішні. Росія вбиває,

– пише Лисогор.

Щодо стану решти вакцинованих дітей, у яких проявились поствакцинальні ускладнення, повідомляють, що значна частина дітей все ще перебуває під наглядом лікарів на території Росії і навряд чи їх стан покращиться, аби вони зустрічали Новий Рік вдома.

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Понад 100 дітей тиждень тому госпіталізували в Саратовській області. Дівчинку з Молодогвардійська врятувати не вдалося.