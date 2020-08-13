Ще на весні повідомляли, що плазма крові перехворілих пацієнтів з COVID-19 може допомогти важкохворим пацієнтам. Нове дослідження вкотре це підтвердило.

Попередній аналіз поточного дослідження, у якому було залучено більш ніж 300 пацієнтів із COVID-19, демонструє, що лікування плазмою крові є безпечним та ефективним, повідомляє MedicalXpress.

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За пацієнтами стежили впродовж 28 днів після переливання плазми та порівнювали з контрольною групою аналогічних пацієнтів із COVID-19, які не отримували реконвалесцентну плазму.

Дослідницька група виявила, що інфіковані, яким переливали плазму крові з високим рівнем антитіл, швидше виживають та одужують.

Переливання плазми крові з високим рівнем антитіл важкохворим пацієнтам COVID-19 впродовж 72 годин після госпіталізації знизило рівень смертності.

У кількох дослідженнях цю терапію перевірили на безпечність. Більш ніж 34 000 пацієнтів із COVID-19 у США, яким перелили плазму перехворілих на COVID-19, зазнали мінімальних побічних ефектів.

Чому переливання крові таке ефективне?

Переливання плазми використовують практикують у медицині не перший вік. Плазма крові містить антитіла, які виробляються в організмі людини для боротьби з хворобою. Активні переливання плазми допомагають йому хворим посилити імунну реакцію на інфекцію і здолати патоген.