Еще весной сообщали, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование в очередной раз это подтвердило.

Предыдущий анализ текущего исследования, в котором было привлечено более 300 пациентов с COVID-19, демонстрирует, что лечение плазмой крови является безопасным и эффективным, сообщает MedicalXpress.

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За пациентами следили в течение 28 дней после переливания плазмы и сравнивали с контрольной группой аналогичных пациентов с COVID-19, которые не получали реконвалесцентную плазму.

Исследовательская группа обнаружила, что инфицированные, которым переливали плазму крови с высоким уровнем антител, быстрее выживают и выздоравливают.

Переливание плазмы крови с высоким уровнем антител тяжелобольным пациентам COVID-19 в течение 72 часов после госпитализации снизило уровень смертности.

В нескольких исследованиях эту терапию проверили на безопасность. Более 34 000 пациентов с COVID-19 в США, которым перелили плазму переболевших на COVID-19, испытали минимальные побочные эффекты.

Почему переливание крови такое эффективное?

Переливание плазмы практикующт в медицине не первое столетие. Плазма крови содержит антитела, которые вырабатываются в организме человека для борьбы с болезнью. Активные переливания плазмы помогают больным усилить иммунную реакцию на инфекцию и одолеть патоген.