Дитячий інфекціоніст Віталій Євтушенко вважає, що перед відкриттям дитячих садочків є доцільним зробити дитині ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.

За допомогою ІФА-тестування можна виявити чи хворіла людина на коронавірус. Інфекціоніст Євгеній Євтушенко вважає, що перед відвідуванням дитсадка такий тест вартувало б робити й дітям, повідомляє УНН.

До теми Чи буде примусова вакцинація проти COVID-19 в Україні: що каже Зеленський

Лікар повідомив, що за кордоном ІФА-тестування набуло популярності серед всіх вікових груп населення. Відтак, перед тим, як відправити дитину до дитсадочка, є сенс перевірити її на наявність антитіл, аби виявити, на скільки це безпечно.

Ми вважаємо, що результат ІФА-тесту може бути критерієм говорити, що людина вже захищена і не захворіє. Тобто, це допоможе виділити категорію осіб – дітей, які будуть безпечними й в плані епідемії вони не становитимуть загрози. З цього боку – є сенс в ІФА-тестуванні дітей, які йдуть у дитячі садочки,

– заявив інфекціоніст.

Євтушенко підкреслив, що це відповідальність і бажання батьків. Також він вважає, що з батьками, які готуються віддавати дітей у садочки або школи, необхідно проводити інформативно-роз'яснювальну роботу щодо COVID-19.

Зазначимо, що ІФА-тести виявляють антитіла до коронавірусу, але поки незрозуміло, чи допомагають вироблені антитіла захистити людину від повторного зараження.

В Україні всі люди, які отримали позитивний тест на ІФА, проходять й ПЛР-тестування. Це потрібно для того, щоб визначити чи хворіє людина наразі.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу