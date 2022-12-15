Шкода пасивного куріння

Безліч людей змушена вдихати чужий тютюновий дим, це явище називають пасивним курінням. Пасивними курцями є близько 33% чоловіків, 35% жінок і 40% дітей.

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Пасивне куріння має багато шкідливих ефектів для здоров'я. У 2009 році Міжнародне товариство вивчення раку підтвердило, що вторинне вдихання тютюнового диму спричиняє рак легенів. Відомо, що пасивне куріння збільшує ризик раку гортані та раку горлянки.

Вчені припускають, що пасивне куріння може спричинити рак ротової порожнини. Однак цій проблемі присвячено мало досліджень. За результатами кожного з них окремо складно робити висновки.

Нове дослідження пасивного куріння

Нова наукова робота – метааналіз та системний огляд усіх досліджень, присвячених зв'язку куріння та раку ротової порожнини. Міжнародна група вчених проаналізувала дані, які охопили майже 7 тисяч людей. Приблизно половина з них були пасивними курцями. Аналіз показав, що у них ризик розвитку раку ротової порожнини приблизно на 50% вищий, ніж у людей, які не дихали тютюновим димом. Вплив тютюнового диму протягом понад 10 років збільшував цей ризик майже вдвічі.

У висновках дослідження автори вказали, що їхня робота підтримує ідею, що пасивне куріння – одна з причин раку порожнини рота. Дозозалежний ефект (що довша дія, тим вищий ризик) також підтверджує цю гіпотезу.

Автори дослідження пишуть, що уточнення шкідливих ефектів пасивного куріння наголошує на необхідності удосконалення заходів профілактики вторинної дії тютюнового диму.