Вред пассивного курения

Множество людей вынуждено вдыхать чужой табачный дым, это явление называют пассивным курением. Пассивными курильщиками являются около 33% мужчин, 35% женщин и 40% детей.

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Пассивное курение имеет много вредных эффектов для здоровья. В 2009 году Международное общество изучения рака подтвердило, что вторичное вдыхание табачного дыма вызывает рак легких. Известно, что пассивное курение увеличивает риск рака гортани и рака глотки.

Ученые предполагают, что пассивное курение может вызвать рак полости рта. Однако этой проблеме посвящено мало исследований. По результатам каждого из них отдельно сложно делать выводы.

Новое исследование пассивного курения

Новая научная работа – метаанализ и системный обзор всех исследований, посвященных связи курения и раку полости рта. Международная группа ученых проанализировала данные, охватившие почти 7 тысяч человек. Приблизительно половина из них были пассивными курильщиками. Анализ показал, что у них риск развития рака полости рта примерно на 50% выше, чем у людей, не дышавших табачным дымом. Влияние табачного дыма на протяжении более 10 лет увеличивало этот риск почти вдвое.

В заключении исследования авторы указали, что их работа поддерживает идею, что пассивное курение – одна из причин рака полости рта. Дозозависимый эффект (чем длиннее действие, тем выше риск) также подтверждает эту гипотезу.

Авторы исследования пишут, что уточнение вредных эффектов пассивного курения подчеркивает необходимость усовершенствования мер профилактики вторичного действия табачного дыма.