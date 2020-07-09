Криза, спричинена COVID-19, очевидно, застала більшість урядів непідготовленими. Однак епідеміологи десятиліттями попереджали, що така епідемія має статися.

Історія наповнена пандеміями, до прикладу, від бубонної чуми та віспи до іспанського грипу та ВІЛ. Так, медицина допомагає боротися з подібними лихами, однак деякі аспекти сучасного життя, включаючи вирубування лісів, урбанізацію та інтенсивне землеробство, сприяють появі нових заражень. Як пише видання Bloomberg, це з тривожною швидкістю.

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Чи буде більше пандемій?

Так. Загроза поширення нової хвороби в усьому світі підвищилася завдяки безпрецедентному розвитку міжнародної торгівлі й повітряних подорожей.

Кількість пасажирів, які користуються авіаційним транспортом, більш ніж подвоїлася з початку 21-го століття, а у 2018 році таких пасажирів було 4,2 мільярда. Особливу тривогу викликають збудники хвороб, які ефективно передаються через органи дихання. До них належить і коронавірус, а також нові штами грипу, які найчастіше провокують пандемії.

Звідки беруться нові захворювання?

Протягом останніх чотирьох десятиліть були виявлені три нові патогени на рік, якими хворіють люди. Близько 75% з них перекинулися на людей від тварин. Їх називають зоонозами.

Так, ймовірно, що кажани стали джерелом коронавірусу, який викликає COVID-19. Також тваринне походження мали SARS, MERS, ебола, а також віруси Хендра і Ніпах.

Загроза з боку кажанів особливо висока через їхню кількість. Вони серед найбільш поширених ссавців. Кажани живуть колоніями, які налічують тисячі особин, а також можуть заражати інших тварин і людей через свою кров, слину й випорожнення. Тобто з'являється середовище, сприятливе для поширення вірусів.

Чому з’являються зоонози?

Одним факторів, які підвищують можливості поширення патогенів з одних видів на інші є вторгнення в природні екосистеми.

В 2017 році дослідники дійшли висновку, що за попередні 20 років люди заселили 10% території Землі, де до того була дика природа. У такий спосіб територія на планеті, вільна від людського втручання, скоротилася до 23%. Нові поселення, а також вирубка лісів і видобуток корисних копалин змушує людей вступати в безпосередній контакт з дикими тваринами.

Споживання диких тварин є другим фактором. На деяких ринках живих тварин домашні та дикі тварини перебувають у клітках у безпосередній близькості і в негігієнічних умовах. Живі ринки Китаю були пов'язані з появою ГРВІ.

Урбанізація. Близько 55% людей у ​​світі живуть у міських районах, у порівнянні з з 34% у 1960 році. Це забезпечило нові будинки для різноманітних диких тварин, включаючи щурів, мавп, птахів та лисиць – тварин, які можуть харчуватися людськими відходами.

Масове тваринництво. Патогени, які живуть в диких тваринах, інколи доходять до людей через свійську худобу.

Зміна клімату. Підвищення температури сприяло розширенню спектру поширення хвороб через збільшення популяції комарів, кліщів та мошок.