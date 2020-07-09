Кризис, вызванный COVID-19, очевидно, застал большинство правительств неподготовленными. Однако эпидемиологи десятилетиями предупреждали, что такая эпидемия должна произойти.

История наполнена пандемиями, к примеру, от бубонной чумы и оспы до испанского гриппа и ВИЧ. Да, медицина помогает бороться с подобными бедствиями, однако некоторые аспекты современной жизни, включая вырубки лесов, урбанизации и интенсивное земледелие, способствуют появлению новых заражений. Как пишет издание Bloomberg, это с тревожной скоростью.

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Будет ли больше пандемий?

Да. Угроза распространения новой болезни во всем мире повысилась благодаря беспрецедентному развитию международной торговли и воздушных путешествий.

Количество пассажиров, пользующихся авиационным транспортом, более чем удвоилось с начала 21-го века, а в 2018 году таких пассажиров было 4,2 миллиарда. Особую тревогу вызывают возбудители болезней, которые эффективно передаются через органы дыхания. К ним относится и коронавирус, а также новые штаммы гриппа, которые чаще всего провоцируют пандемии.

Откуда берутся новые заболевания?

В течение последних четырех десятилетий были обнаружены три новых патогена на год, которыми болеют люди. Около 75% из них перекинулись на людей от животных. Их называют зоонозами.

Так, вероятно, что летучие мыши стали источником коронавируса, который вызывает COVID-19. Также животное происхождение имели SARS, MERS, эбола, а также вирусы Хендр и Нипах.

Угроза со стороны летучих мышей особенно высока из-за их количества. Они среди наиболее распространенных млекопитающих. Летучие мыши живут колониями, насчитывающими тысячи особей, а также могут заражать других животных и людей через свою кровь, слюну и испражнения. То есть появляется среда, благоприятная для распространения вирусов.

Почему появляются зоонозы?

Одним из факторов, который повышает возможность распространения патогенов с одних видов на другие является вторжение в природные экосистемы.

В 2017 году исследователи пришли к выводу, что за предыдущие 20 лет люди заселили 10% территории Земли, где до этого была дикая природа. Таким образом территория на планете, свободная от человеческого вмешательства, сократилась до 23%. Новые поселения, а также вырубка лесов и добыча полезных ископаемых заставляет людей вступать в непосредственный контакт с дикими животными.

Потребление диких животных является вторым фактором. На некоторых рынках живых животных домашние и дикие животные находятся в клетках в непосредственной близости и в негигиеничных условиях. Живые рынки Китая были связаны с появлением ОРВИ.

Урбанизация. Около 55% людей в мире живут в городских районах, по сравнению с 34% в 1960 году. Это обеспечило новые дома для разнообразных диких животных, включая крыс, обезьян, птиц и лисиц – животных, которые могут питаться человеческими отходами.

Массовое животноводство. Патогены, которые живут в диких животных, иногда доходят до людей через домашний скот.

Изменение климата. Повышение температуры способствовало расширению спектра распространения болезней через увеличение популяции комаров, клещей и мошек.