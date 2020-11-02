Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання тимчасового шпиталю для приймання пацієнтів з коронавірусом в київському Палаці спорту. Зараз розраховують вартість таких дій.

Вже є попередні кошториси, які зараз допрацьовуються, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні".

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Віктор Ляшко “Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту”.

Він також додав, що наразі не має достатньої кількості персоналу та обладнання, які б працювали в польових госпіталях.

Питання не так в обладнанні, як у медичному персоналі. Зі збільшенням медичних ліжок проблема медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками,

– наголосив головний санітарний лікар.

Що це за шпиталі

За словами Ляшка, це шпиталі, які розгорнуть в пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови. Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу.