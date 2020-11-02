Во Дворце спорта развернут временный госпиталь, – Ляшко
Министерство здравоохранения готовится к развертыванию временного госпиталя для приема пациентов с коронавирусом в киевском Дворце спорта. Сейчас рассчитывают стоимость таких действий.
Уже есть предварительные сметы, которые сейчас дорабатываются, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".
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Он также добавил, что пока не имеет достаточного количества персонала и оборудования, которые бы работали в полевых госпиталях.
Вопрос не столько в оборудовании, сколько в медицинском персонале. С увеличением медицинских коек проблема медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которая приобретается годами,
- подчеркнул главный санитарный врач.
Что это за госпитали
По словам Ляшко, это госпитали, которые развернут в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала.
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