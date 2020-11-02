Министерство здравоохранения готовится к развертыванию временного госпиталя для приема пациентов с коронавирусом в киевском Дворце спорта. Сейчас рассчитывают стоимость таких действий.

Уже есть предварительные сметы, которые сейчас дорабатываются, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

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Виктор Ляшко “Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "медицинские закупки”, чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта".

Он также добавил, что пока не имеет достаточного количества персонала и оборудования, которые бы работали в полевых госпиталях.

Вопрос не столько в оборудовании, сколько в медицинском персонале. С увеличением медицинских коек проблема медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которая приобретается годами,

- подчеркнул главный санитарный врач.

Что это за госпитали

По словам Ляшко, это госпитали, которые развернут в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала.